Surat Rain: पानी-पानी हुई स्मार्ट सिटी सूरत, 10 इंच बरसात, IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

सूरत। दक्षिण गुजरात में मानसून ने मंगलवार को अपना सबसे विकराल रूप दिखाया। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच सुबह करीब छह बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने देखते ही देखते पूरे शहर को पानी-पानी कर दिया। महज आठ घंटे में करीब 10 इंच बारिश होने से स्मार्ट सिटी सूरत की रफ्तार थम गई। शहर के अधिकांश हिस्सों में तीन से चार फीट तक पानी भर गया और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। दिनभर बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।