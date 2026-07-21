Sansad Chalo March: इंटरनेट कटा तो ब्लूटूथ ऐप से फैलाएंगे गदर’… क्या दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए रची गई थी साजिश?

CJP Sansad Chalo Protest: राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान भड़की हिंसा ने सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है। इस उपद्रव में 118 पुलिसकर्मी और करीब 70 प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि 15 से 20 सरकारी वाहनों को आग और तोड़फोड़ के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में जो डिजिटल सुराग सामने आ रहे हैं, वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं, बल्कि बेहद सोच-समझकर तैयार किया गया एक खतरनाक प्लान था।