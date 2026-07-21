कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद धरनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी से की मुलाकात

लोक कल्याण मार्ग पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस नेता प्रणव झा ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम इन्हें देश की पुलिस कहें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुलिस? वे निश्चित रूप से ऐसी पुलिस फोर्स नहीं लगतीं जिन्होंने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली हो। यह 'स्वामी भक्ति' है, 'लोक भक्ति' नहीं। वे लोकतंत्र के लिए काम करते हुए नहीं दिखते।