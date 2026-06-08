जयपुर में 24 घंटे इंटरनेट बंदः जेडीए की कार्रवाई से पहले मालवीय नगर में लोगों ने खुद हटाए अतिक्रमण

JDA Encroachment Removal Drive: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा 8 जून को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति तथा अफवाहों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से जयपुर संभाग के चुनिंदा क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को 24 घंटे के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त वे. सरवण कुमार ने आदेश जारी करते हुए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। ये सेवाएं 7 जून की मध्यरात्रि 12 बजे से 8 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक बंद रहेगी। वहीं जयपुर के मालवीय नगर के नंदपुरी-गैटोर इलाके में 80 फीट रोड को चौड़ा करने की राह अब पूरी तरह साफ हो गई है।