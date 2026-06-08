Transfer Order: कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हलचल तेज, 10 जून के बाद राजस्थान सरकार दे सकती है बड़ा अपडेट

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस विषय पर चर्चा करते हुए संकेत दिए कि राजस्थान सरकार 10 जून के बाद तबादलों को लेकर कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उनके संकेतों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई कर्मचारी संगठन भी सरकार के संभावित फैसले पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।