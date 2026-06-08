Transfer Order: कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हलचल तेज, 10 जून के बाद राजस्थान सरकार दे सकती है बड़ा अपडेट

सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका
Rajasthan Government Transfer Order Update: राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार शाम आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में तबादलों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक में कई विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर्मचारियों और आमजन की ओर से तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग का जिक्र किया।
सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने विभिन्न विभागों में तबादलों की आवश्यकता रखी। उनका कहना था कि कई कर्मचारी लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर कर्मचारियों की कमी और अन्य जगहों पर अधिक संख्या होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर आम लोगों की ओर से लगातार मांग की जा रही है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस विषय पर चर्चा करते हुए संकेत दिए कि राजस्थान सरकार 10 जून के बाद तबादलों को लेकर कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उनके संकेतों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई कर्मचारी संगठन भी सरकार के संभावित फैसले पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।
राज्य सरकार ने प्रशासनिक कारणों से तबादलों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में विभिन्न विभागों के कर्मचारी लंबे समय से तबादला नीति खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी समय-समय पर सरकार से तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई जाती रही है।
मुख्यमंत्री के संकेतों के बाद अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि सरकार तबादलों की अनुमति देती है तो हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। वहीं जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। फिलहाल सभी की निगाहें 10 जून के बाद सरकार की ओर से होने वाले संभावित फैसले पर टिकी हुई हैं।
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