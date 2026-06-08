Pilot Vs Gehlot: नकारा-निकम्मा से गद्दार तक के आरोप, जानें अशोक गहलोत-सचिन पायलट की 6 साल की चर्चित राजनीतिक जंग

दिलचस्प यह है कि सियासी तल्खियों के बीच रिश्तों की भाषा भी लगातार बदलती रही। सचिन पायलट गहलोत को 'पितातुल्य' बता चुके हैं, वहीं रविवार को गहलोत ने भी पायलट को अपने पुत्र वैभव गहलोत की तरह 'पुत्रतुल्य' बताया। दूसरी ओर पायलट ने अधिकांश मौकों पर संयमित भाषा का सहारा लेते हुए संगठन और सम्मान की राजनीति का संदेश दिया। समय-समय पर दोनों नेताओं के बीच सुलह और 'मोहब्बत' के सार्वजनिक संदेश भी सामने आए, लेकिन राजनीतिक तल्खियां पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई। छह वर्षों में राजस्थान की राजनीति ने इस रिश्ते के कई रंग देखे हैं। पेश है गहलोत पायलट के बीच चली जुबानी जंग, सियासी संघर्ष और बदलते समीकरणों की पूरी कालक्रमिक दास्तान।