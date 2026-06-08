8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : 8-10 जून तक आकाश में दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा, कल शुक्र-बृहस्पति आएंगे बेहद करीब

Celestial Union : नेशनल अवार्ड प्राप्त खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि शुक्र-बृहस्पति दोनों ग्रह 8 जून को सबसे ज्यादा नजदीक होंगे। इस दुर्लभ युति से राजस्थान सहित पूरे देश में मनमोहक नजारा बनेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 08, 2026

Rajasthan rare celestial sight seen sky 8 to 10 June Tomorrow Venus Jupiter very close

पाली. इवनिंग स्टार वीनस और सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के होने वाले संगम को चार्ट पर प्रदर्शित करती सारिक धारू। फोटो पत्रिका

Celestial Union : आठ से दस जून तक शाम को पश्चिम आकाश में दुर्लभ खगोलीय नजारा दिखेगा। सौरमंडल के दो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र और बृहस्पति आकाश में एक-दूसरे के बेहद करीब आएंगे। इस घटना को खगोलविज्ञान में कंजक्शन कहा जाता है। इस संबंध में नेशनल अवार्ड प्राप्त खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि दोनों ग्रह 8 जून को पास आना शुरू होंगे और मंगलवार को सबसे ज्यादा नजदीक होंगे। घारू ने बताया कि ब्रह्मांड में ये ग्रह एक-दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन, पृथ्वी से देखने पर इनका लाइन-ऑफ-साइट संरेखण ऐसा होगा कि ये लगभग आपस में मिलते दिखाई देंगे।

मंगलवार शाम दोनों ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस घटकर मात्र 1.5 से 1.6 डिग्री रह जाएगी। इसे समझने का आसान तरीका यह है कि यदि आप अपने हाथ को सीधा फैलाकर आसमान की तरफ छोटी उंगली उठाएंगे, तो दोनों ग्रह उस एक छोटी उंगली की चौड़ाई के पीछे छिप सकेंगे।

देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं

इस नजारे को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। इसे सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिम आकाश की ओर देखें। इस दौरान इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह सबसे तेज सफेद रोशनी के साथ चमकेगा, जबकि बृहस्पति अपनी पीली-सफेद आभा बिखेरता नजर आएगा।

इस खगोलीय घटना के बाद 11 से 15 जून की अवधि में में बुध ग्रह भी इस कतार में शामिल हो जाएगा, इससे पश्चिम के आसमान में एक सुंदर प्लैनेट परेड दिखाई देगा। इसके बाद 16 और 17 जून को हंसियाकार चंद्रमा भी इनके करीब आकर इस दृश्य की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा।

शुक्र और बृहस्पति के बारे में जानें

शुक्र : सूर्य से दूसरा ग्रह। पृथ्वी के आकार का सबसे निकटतम ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान (462°C) है। इस पर घना CO₂ वातावरण और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। सूर्योदय से पहले या बाद सबसे चमकदार दिखता है। शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है।

बृहस्पति : सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, गैस जायंट। 79+ चंद्रमा, सबसे बड़ा गैनीमीड। इस ग्रह पर एक विशाल एंटीसाइक्लोनिक तूफान है, जो 400 वर्षों से चल रहा है। इस पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें अमोनिया, फॉस्फोरस और सल्फर यौगिक होते हैं। जिस वजह से यह लाल रंग का दिखता है। पृथ्वी से भी बड़ा है (लगभग 16,000 किमी लंबा)। दोनों ही ग्रह ज्योतिष में महत्वपूर्ण हैं, शुक्र सुख-समृद्धि और बृहस्पति ज्ञान-धन के कारक माने जाते हैं।

Mahant Devanand Murder : महंत देवानंद की निकाली गई अंतिम यात्रा, नम आंखों से दी गई समाधि, हत्यारे की तलाश में पुलिस

ये भी पढ़ें
Mahant Devanand Murder funeral procession burial was given Police searching killer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : 8-10 जून तक आकाश में दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा, कल शुक्र-बृहस्पति आएंगे बेहद करीब

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Transfer Order: कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हलचल तेज, 10 जून के बाद राजस्थान सरकार दे सकती है बड़ा अपडेट

Bhajanlal Sharma
जयपुर

जयपुर के इतिहास में पहली बार अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे की इंटरनेट बंदी, ये है असल वजह

Jaipur Internet Ban JDA Encroachment Drive Jagatpura Malviya Nagar Updates
जयपुर

Pilot Vs Gehlot: नकारा-निकम्मा से गद्दार तक के आरोप, जानें अशोक गहलोत-सचिन पायलट की 6 साल की चर्चित राजनीतिक जंग

Ashok Gehlot And Sachin Pilot
जयपुर

Jaipur Crime : छात्रा मौत मामले में नया मोड़, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, आरोपी हिरासत में

Jaipur Crime student death case New twist Family members expressed suspicion murder
जयपुर

जयपुर में 7 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित, नियमों की अनदेखी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Jaipur pharmacy licenses suspended
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.