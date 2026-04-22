पहली बार ओसियां पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, 416 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, कांग्रेस पर बरसे

युवा वर्ग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने व्यवस्था को कमजोर किया, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे निरंतर मेहनत और तैयारी जारी रखें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने भविष्य को मजबूत कर सकें।