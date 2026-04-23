राजस्थान पुलिस ने मजदूर बनकर रेकी की, फिर दबिश देकर पकड़ा इनामी शराब तस्कर; 18 साल से था फरार

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी का भाई समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा और विरोध किया, लेकिन पुलिस ने संयम से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और छांवला थाने ले गई। बाद में आवश्यक कार्रवाई कर उसे बांदरसिंदरी थाना लाया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। मामले में जब्त शराब और तस्करी में प्रयुक्त वाहन के संबंध में पूछताछ जारी है।