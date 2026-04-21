Jaipur Crime: 7 साल से अलग रह रही पत्नी को पति ने बातचीत के लिए बुलाकर मार डाला, जानिए मर्डर की वजह

Jaipur News: चौमूं। थाना क्षेत्र में आनंदलोक योजना अंडरपास के पास मिली महिला की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मृतका का पति ही हत्यारा निकला है। आरोपी ने पत्नी को बातचीत के बहाने बुलाकर सुनसान इलाके में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर वह घर वापस लौट गया।