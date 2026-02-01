खुशखबरी: राजस्थान में यहां 35 करोड़ की लागत से मेगा हाईवे की तर्ज पर बनेगी चमचमाती सड़क, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

विधायक की मांग पर राज्य सरकार ने पाटन से हरमाड़ा वाया तिलोनिया तथा हरमाड़ा से किशनगढ़ वाया भोजियावास तक मेगा हाईवे की तर्ज पर डबल लेन सड़क निर्माण का निर्णय लिया है। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 7 मीटर चौड़ी होगी। इससे शहरी व ग्रामीण आवागमन सुगम होने के साथ मार्बल औद्योगिक क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक ने बताया कि यह मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी उठाते आ रहे थे।