किशनगढ़ में मार्बल स्लरी के दलदल में धंसा युवक, क्रेन से निकाल बचाई जान

मदनगंज-किशनगढ़। प्रतिबंध के बावजूद टूंकड़ा रोड स्थित सीएनजी पम्प के पास रीको के खाली भूखंड पर स्लरी डाला जाना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। मोबाइल पर बात करते समय अचानक युवक गीली स्लरी के ढेर पर जा पहुंचा और धंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन ने क्रेन को मौके पर भिजवाया और गीली स्लरी के ढेर में धंसे युवक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका।