किशनगढ़

किशनगढ़ में मार्बल स्लरी के दलदल में धंसा युवक, क्रेन से निकाल बचाई जान

किशनगढ़ में मोबाइल पर बात करते समय अचानक युवक गीली स्लरी के ढेर पर जा पहुंचा और धंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

किशनगढ़

image

kamlesh sharma

Oct 27, 2025

मदनगंज-किशनगढ़। प्रतिबंध के बावजूद टूंकड़ा रोड स्थित सीएनजी पम्प के पास रीको के खाली भूखंड पर स्लरी डाला जाना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। मोबाइल पर बात करते समय अचानक युवक गीली स्लरी के ढेर पर जा पहुंचा और धंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन ने क्रेन को मौके पर भिजवाया और गीली स्लरी के ढेर में धंसे युवक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका।

किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की रोक के बावजूद मार्बल फैक्टरियों से टूंकड़ा रोड स्थित सीएनजी पम्प के पास रीको के खाली भूखंड पर स्लरी डाली जा रही है। इस स्थान पर काफी एरिया में मार्बल स्लरी एकत्र होने लगी है। पास ही स्थित एक अन्य फैक्टरी में काम करने वाला युवक रविवार दोपहर में मोबाइल पर बात करते हुए गीली मार्बल स्लरी के ढेर पर चला गया।

इस दौरान उसके शरीर का आधा हिस्सा मार्बल स्लरी में धंस गया। उसने पहले अपने स्तर पर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने मदद के लिए साथियों और राहगीरों को पुकारा।

उसकी आवाज सुनकर राहगीर व उसकी फैक्टरी के साथी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष जैन को मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने तत्काल क्रेन को मौके पर भिजवाया। बाद में युवक को मार्बल स्लरी के ढेर के बीच से निकाला गया।

Published on:

27 Oct 2025 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / किशनगढ़ में मार्बल स्लरी के दलदल में धंसा युवक, क्रेन से निकाल बचाई जान

किशनगढ़

राजस्थान न्यूज़

