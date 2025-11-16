सर्दी से बचने के लिए ओढ़ी शॉल बनी जान की ‘बैरी’, मशीन में फंसी गर्दन, किसान की दर्दनाक मौत

सलारी निवासी रामराज कुमावत ने सिटी पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई लक्ष्मण पुत्र बद्री कुमावत इंजन चलाने की बात कहकर घर से निकला। थोड़ी देर बाद बाड़े के आस-पास शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो उसके छोटे भाई लक्ष्मण की शॉल कुट्टी मशीन की फैन बैल्ट में आने से गर्दन फंसी हुई थी।