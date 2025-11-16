Patrika LogoSwitch to English

किशनगढ़

सर्दी से बचने के लिए ओढ़ी शॉल बनी जान की ‘बैरी’, मशीन में फंसी गर्दन, किसान की दर्दनाक मौत

ग्राम सलारी में चारा काटने की कुट्टी मशीन में गर्दन फंस जाने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का कारण सर्दी से बचने के लिए शरीर पर ओढ़ी गई शॉल रही।

less than 1 minute read
Google source verification

किशनगढ़

image

kamlesh sharma

Nov 16, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

मेवदाकलां (अजमेर)। ग्राम सलारी में चारा काटने की कुट्टी मशीन में गर्दन फंस जाने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का कारण सर्दी से बचने के लिए शरीर पर ओढ़ी गई शॉल रही। यह शॉल कुट्टी मशीन की बैल्ट के सम्पर्क में आ गई।

सलारी निवासी रामराज कुमावत ने सिटी पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई लक्ष्मण पुत्र बद्री कुमावत इंजन चलाने की बात कहकर घर से निकला। थोड़ी देर बाद बाड़े के आस-पास शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो उसके छोटे भाई लक्ष्मण की शॉल कुट्टी मशीन की फैन बैल्ट में आने से गर्दन फंसी हुई थी।

ग्रामीणों ने लक्ष्मण को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने सिटी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। शनिवार को पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / सर्दी से बचने के लिए ओढ़ी शॉल बनी जान की ‘बैरी’, मशीन में फंसी गर्दन, किसान की दर्दनाक मौत

