Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

किशनगढ़

अपनी शादी की खरीदारी कर घर लौटते नौसेना जवान की सड़क हादसे में मौत, दो दिन बाद होना था विवाह

भारतीय नौसेना में ईआरए-4 टेक्निकल के पद पर कार्यरत एवं अरांई तहसील के गोठियाना गांव के 25 वर्षीय सरदार बैरवा की गुरुवार रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

किशनगढ़

image

kamlesh sharma

Nov 28, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

मदनगंज-किशनगढ़। भारतीय नौसेना में ईआरए-4 टेक्निकल के पद पर कार्यरत एवं अरांई तहसील के गोठियाना गांव के 25 वर्षीय सरदार बैरवा की गुरुवार रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पैतृक गांव गोठियाना में शुक्रवार को राजकीय और नौसेना के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सरदार की 30 नवम्बर को शादी होनी थी और घर में हल्दी और मेहंदी की तैयारियां चल रही थीं। परिवार के सदस्यों के साथ सैनिक खुद भी शादी की तैयारियों में जुटा था।

अपने मित्रों के साथ किशनगढ़ में शादी की खरीदारी कर रात को घर लौट रहे सैनिक की मोटरसाइकिल को अरांई तहसील क्षेत्र के छोटा लाम्बा और रेबारियों की ढाणी के बीच तेज गति से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी।

मोटरसाइकिल चालक युवक सड़क पर गिर गया, जबकि पीछे बैठा सैनिक गंभीर घायल हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतक सैनिक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार सुबह 11.30 बजे पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सैनिक की मौत की खबर के बाद गोठियाना गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

वाहन के इंतजार में दो घंटे अस्पताल में रहा शव

जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को सुबह करीब 11.30 बजे मृतक जवान के शव का पोस्टमार्टम हो गया। लेकिन यहां से उनके पैतृक गांव शव ले जाने के लिए आर्मी या अन्य सरकारी वाहन की आवश्यकता हुई। इस पर अजमेर मिलिट्री और नसीराबाद छावनी से संपर्क किया गया। लेकिन यहां से आर्मी का वाहन आने में करीब दो घंटे का समय लग गया। तब तक जवान का शव मोर्चरी में रखा रहा और परिजन इंतजार करते रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 08:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / अपनी शादी की खरीदारी कर घर लौटते नौसेना जवान की सड़क हादसे में मौत, दो दिन बाद होना था विवाह

बड़ी खबरें

View All

किशनगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्दी से बचने के लिए ओढ़ी शॉल बनी जान की ‘बैरी’, मशीन में फंसी गर्दन, किसान की दर्दनाक मौत

किशनगढ़

राहत: टोल लेन में लगे क्यूआर कोड, वाहन चालकों ने किया डिजिटल भुगतान

किशनगढ़

किशनगढ़ में मार्बल स्लरी के दलदल में धंसा युवक, क्रेन से निकाल बचाई जान

किशनगढ़

Accident: हृदय रोगी पिता को जयपुर लाने के दौरान मां समेत 3 की मौत, सड़क पर फैले ऑयल के कारण डंपर से टकराई एम्बुलेंस, 2 घायल

किशनगढ़

अनोखी लव स्टोरी: MP की 2 युवतियां को हुआ आपस में प्यार, घरवालों ने किया विरोध तो सुसाइड करने पहुंची अजमेर

किशनगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.