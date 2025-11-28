अपनी शादी की खरीदारी कर घर लौटते नौसेना जवान की सड़क हादसे में मौत, दो दिन बाद होना था विवाह

मदनगंज-किशनगढ़। भारतीय नौसेना में ईआरए-4 टेक्निकल के पद पर कार्यरत एवं अरांई तहसील के गोठियाना गांव के 25 वर्षीय सरदार बैरवा की गुरुवार रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पैतृक गांव गोठियाना में शुक्रवार को राजकीय और नौसेना के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सरदार की 30 नवम्बर को शादी होनी थी और घर में हल्दी और मेहंदी की तैयारियां चल रही थीं। परिवार के सदस्यों के साथ सैनिक खुद भी शादी की तैयारियों में जुटा था।