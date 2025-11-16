राहत: टोल लेन में लगे क्यूआर कोड, वाहन चालकों ने किया डिजिटल भुगतान

किशनगढ़ मार्बल मार्केट के ट्रांसपोर्टरों को भी इसका फायदा मिलेगा। रोजाना कई गाड़ियों में फास्टैग की तकनीकी समस्या आ जाती थी, जिस कारण माल ढुलाई लागत बढ़ जाती थी। अब फास्टैग फेल होने पर यूपीआई से भी भुगतान किया जा सकेगा और ऑपरेटरों को खर्च में राहत मिलेगी। साथ ही आए दिन टोल बूथों पर फास्टैग मशीन की खराबी या सर्वर डाउन रहने से बेवजह दोगुना शुल्क देना पड़ता था या विवाद की स्थिति बन जाती थी जो कि अब नहीं होगी।