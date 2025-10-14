Accident: हृदय रोगी पिता को जयपुर लाने के दौरान मां समेत 3 की मौत, सड़क पर फैले ऑयल के कारण डंपर से टकराई एम्बुलेंस, 2 घायल

Ajmer-Jaipur National Highway Accident: मदनगंज-किशनगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल से रेफर किए हृदय रोगी को जयपुर ले जा रही एम्बुलेंस अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरू स्थित छीतरोली बस स्टैंड के पास रविवार मध्यरात्रि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी की पत्नी, चालक व पड़ोसी युवक की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी व उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर तीनों शव परिजन के सुपुर्द कर दिए हैं।