Accident: हृदय रोगी पिता को जयपुर लाने के दौरान मां समेत 3 की मौत, सड़क पर फैले ऑयल के कारण डंपर से टकराई एम्बुलेंस, 2 घायल

मृतक दिनेश देवी और विरम सिंह (फाइल फोटो: पत्रिका)
Ajmer-Jaipur National Highway Accident: मदनगंज-किशनगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल से रेफर किए हृदय रोगी को जयपुर ले जा रही एम्बुलेंस अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरू स्थित छीतरोली बस स्टैंड के पास रविवार मध्यरात्रि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी की पत्नी, चालक व पड़ोसी युवक की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी व उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर तीनों शव परिजन के सुपुर्द कर दिए हैं।
पुलिस के अनुसार पुराना शहर धाभाई मोहल्ला निवासी विट्ठलदास वैष्णव (55) की रविवार देर शाम तबीयत खराब हो गई।
परिजन उन्हें लेकर मार्बल सिटी हॉस्पिटल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। इसके बाद विट्ठलदास की पत्नी दिनेश देवी (55), पुत्र अमित वैष्णव (30), पड़ोसी विरम सिंह (31) और सरवाड़ के रामपाली निवासी चालक सतीश कुमार दमामी (34) एम्बुलेंस से जयपुर के लिए रवाना हो गए।
मध्यरात्रि करीब डेढ़ बजे बगरू स्थित छीतरोली बस स्टैंड के पास सड़क पर फैले ऑयल की फिसलन से चालक ने संतुलन खो दिया और एम्बुलेंस सड़क पर खड़े डंपर से जा टकराई। इससे विट्ठलदास, पत्नी दिनेश देवी, पुत्र अमित, विरम सिंह और चालक सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलने पर पहुंची एक्सीडेंट थाना वेस्ट पुलिस ने अन्य एम्बुलेंस से घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने दिनेश देवी व विरम सिंह को मृत घोषित कर दिया जबकि सतीश कुमार, विट्ठलदास और अमित को भर्ती कर लिया गया।
गंभीर रूप से घायल सतीश ने सोमवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। विट्ठलदास व अमित को जयपुर के ही राजस्थान हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार छीतरोली बस स्टैंड के पास मध्यरात्रि ऑयल से भरे टैंकर ट्रक में भिड़ंत के कारण हाइवे पर ऑयल बिखर गया। इससे फिसलन हो गई और एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
बड़ी खबरेंView All
किशनगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग