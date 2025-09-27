Patrika LogoSwitch to English

अनोखी लव स्टोरी: MP की 2 युवतियां को हुआ आपस में प्यार, घरवालों ने किया विरोध तो सुसाइड करने पहुंची अजमेर

2 Women Fell In Love For Each Other: दोनों युवतियों ने ट्रेन से किशनगढ़ आकर तालाब में कूदने की कोशिश की जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और युवतियों को थाने ले गई।

किशनगढ़

Akshita Deora

Sep 27, 2025

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

MP के रतलाम क्षेत्र की दो युवतियां शुक्रवार रात किशनगढ़ पहुंची। यहां दोनों युवतियों ने हमीर सागर तालाब में डूबकर आत्महत्या का प्रयास किया।

हालांकि समय रहते सांवतसर क्षेत्र के बाशिंदों ने उन्हें डूबता देख लिया और दोनों को तालाब से निकाल कर उनकी जान बचाई। सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवतियों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने रतलाम में उनके परिजन को सूचना दे दी है परिजन के शनिवार को किशनगढ़ पहुंचने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ मेें युवतियों ने बताया कि दोनों आपस में प्रेम करती हैं और साथ रहना चाहती हैं।

घर वालों के विरोध के चलते दोनों रतलाम से ट्रेन में शुक्रवार देर शाम किशनगढ़ पहुंचीं। यहां न्यू रेलवे स्टेशन से हमीर सागर तालाब के पास पहुंच गईं और दोनों ने साथ में तालाब में छलांग लगा दी। उन्हें डूबता देख सांवतसर के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को तालाब से निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को अपने साथ थाने ले गई।

बताया जा रहा है कि रतलाम में उनकी थाने में गुमशुदगी दर्ज है। हालांकि परिजन के किशनगढ़ आने के बाद ही वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा।

Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / अनोखी लव स्टोरी: MP की 2 युवतियां को हुआ आपस में प्यार, घरवालों ने किया विरोध तो सुसाइड करने पहुंची अजमेर

