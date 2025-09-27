अनोखी लव स्टोरी: MP की 2 युवतियां को हुआ आपस में प्यार, घरवालों ने किया विरोध तो सुसाइड करने पहुंची अजमेर

घर वालों के विरोध के चलते दोनों रतलाम से ट्रेन में शुक्रवार देर शाम किशनगढ़ पहुंचीं। यहां न्यू रेलवे स्टेशन से हमीर सागर तालाब के पास पहुंच गईं और दोनों ने साथ में तालाब में छलांग लगा दी। उन्हें डूबता देख सांवतसर के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को तालाब से निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को अपने साथ थाने ले गई।