Mewaram Jain: पूर्व विधायक मेवाराम जैन के बाड़मेर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, 2 दिन पहले ही कांग्रेस में हुई है वापसी



बाड़मेर से तीन बार विधायक रहे मेवाराम जैन का निष्कासन रद्द होने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले पूर्व मंत्री अमीनखां और अब मेवाराम जैन की वापसी कांग्रेस में करवाई है। मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रभारी और बायतु विधायक हरीश चौधरी दोनों की वापसी के विरोध में हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बाड़मेर-जैसलमेर की राजनीति की कमान हरीश चौधरी के हाथ में थी। एक बार फिर अशोक गहलोत ने एंट्री कर दो माह में ही कमान अपने हाथ में ले ली है।