Rajasthan: पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी, कथित अश्लील सीडी प्रकरण के बाद हुए थे निष्कासित

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कांग्रेस में सस्पेंशन खत्म कर पार्टी आलाकमान ने उनकी वापसी को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में मेवाराम जैन के निलंबन को समाप्त करने का आदेश दिया गया। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदरसिंह रंधावा ने मेवाराम को कांग्रेस में वापसी का पत्र सौंपा। यह आदेश 22 नवंबर का है, जिसको गुरुवार को सौंपा गया।