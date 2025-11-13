राजस्थान में दर्दनाक हादसा: थूकने के लिए बस की खिड़की से मुंह बाहर निकाला, गर्दन कटकर सड़क पर गिरी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
बाड़मेर जिले में गुरुवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। चौहटन उपखंड के धनाऊ थाना क्षेत्र में बाखासर रोड पर एक बस यात्री की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसने गुटखे की पीक थूकने के लिए बस की खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया था।
सामने से आ रही पशुपालन विभाग की वैन उसके सिर से टकरा गई, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद धनाऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
जानकारी के अनुसार, निजी ट्रेवल्स की बस धनाऊ से चौहटन की तरफ आ रही थी। इस दौरान अलमसार के पास बस में बैठे रहमतुल्लाह पुत्र सुलेमान खान निवासी बीसासर ने गुटखे की पीक थूकने के लिए जैसे ही सिर खिड़की से बाहर निकाला, तभी सामने से आ रही पशुपालन विभाग की मोबाइल वैन उसके सिर से टकरा गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और बस के अंदर खून फैल गया। हादसे के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलने पर धनाऊ थाना पुलिस व चौहटन डीएसपी जेठाराम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर धनाऊ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दोनों ही वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार रहमतुल्लाह के पिता बीमार रहते हैं। बीसासर में ही छोटा-मोटा काम करके घर का गुजारा चलाते हैं। वह अपने पांच भाइयों में सबसे बड़ा था।
