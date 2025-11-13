राजस्थान में दर्दनाक हादसा: थूकने के लिए बस की खिड़की से मुंह बाहर निकाला, गर्दन कटकर सड़क पर गिरी

जानकारी के अनुसार, निजी ट्रेवल्स की बस धनाऊ से चौहटन की तरफ आ रही थी। इस दौरान अलमसार के पास बस में बैठे रहमतुल्लाह पुत्र सुलेमान खान निवासी बीसासर ने गुटखे की पीक थूकने के लिए जैसे ही सिर खिड़की से बाहर निकाला, तभी सामने से आ रही पशुपालन विभाग की मोबाइल वैन उसके सिर से टकरा गई।