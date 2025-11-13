Patrika LogoSwitch to English

Jodhpur News: जोधपुर में DGGI टीम पर हमला, ट्रक से सरकारी कार को मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस

बासनी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को डीजीजीआई टीम पर कार्रवाई के दौरान हमला हो गया। फर्जी बिलिंग के शक में ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंची टीम की सरकारी कार को ट्रक से टक्कर मारी गई।

less than 1 minute read
जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 13, 2025

DGGI team attacked in Jodhpur

क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। बासनी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की टीम पर हमला हो गया। फर्जी बिलिंग और बोगस बिल के जरिए लाखों रुपए की जीएसटी चोरी के संदेह में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कार्रवाई करने पहुंची टीम पर यह हमला हुआ। आरोपियों ने टीम की सरकारी कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से फरार हो गए।

सूत्रों के अनुसार डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की टीम गुरुवार को बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारने पहुंची थी। टीम को सूचना मिली थी कि इस कंपनी और इससे जुड़ी दो-तीन अन्य फर्मों के माध्यम से फर्जी बिल्टी और बोगस बिल बनाकर बड़ी मात्रा में जीएसटी चोरी की जा रही है।

कंप्यूटर लेकर भागे

कार्रवाई के दौरान जब टीम मौके पर पहुंची, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस बंद मिला। टीम बाहर ही इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक वहां आया और ऑफिस का ताला खोलकर दो कम्प्यूटर निकालने लगा। टीम ने उसे रोककर कम्प्यूटर जब्त करने का प्रयास किया, तो युवक ने एक कम्प्यूटर अपनी कार में रखा और चालक को वहां से भगा दिया।

यह वीडियो भी देखें

इस पर टीम के अधिकारियों ने आपत्ति जताई, तो युवक ने पास खड़े ट्रक से जानबूझकर टीम की सरकारी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: जोधपुर में DGGI टीम पर हमला, ट्रक से सरकारी कार को मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस

