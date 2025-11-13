Jodhpur: जोधपुर काजरी का कमाल, जहां कभी उड़ा करती थी रेत, वहां अब झूम रहे आंवले के बाग, 50 टन उत्पादन

जोधपुर। कभी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और प्रतापगढ़ की पहचान रहे आंवले ने अब थार के मरुस्थल में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के 15 वर्ष लंबे शोध और प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हो गया है कि मरुस्थल की शुष्क व अर्द्धशुष्क जलवायु में भी आंवले की फसल शानदार पैदावार दे सकती है। इस वर्ष मानसून की लंबी और संतुलित वर्षा के कारण काजरी परिसर में आंवले के पेड़ों पर बंपर फसल आई है।