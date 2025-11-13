Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर काजरी का कमाल, जहां कभी उड़ा करती थी रेत, वहां अब झूम रहे आंवले के बाग, 50 टन उत्पादन

थार के मरुस्थल में अब हरियाली की नई पहचान बन रहा है आंवला। काजरी के 15 साल के शोध ने साबित किया कि रेगिस्तानी जलवायु में भी आंवला बंपर पैदावार दे सकता है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 13, 2025

Amla in Jodhpur

आंवला। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। कभी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और प्रतापगढ़ की पहचान रहे आंवले ने अब थार के मरुस्थल में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के 15 वर्ष लंबे शोध और प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हो गया है कि मरुस्थल की शुष्क व अर्द्धशुष्क जलवायु में भी आंवले की फसल शानदार पैदावार दे सकती है। इस वर्ष मानसून की लंबी और संतुलित वर्षा के कारण काजरी परिसर में आंवले के पेड़ों पर बंपर फसल आई है।

काजरी परिसर में इस समय हर ओर हरे-भरे आंवले से लदे पेड़ हैं। यहां लगाए गए करीब 275 पेड़ों में प्रति पेड़ औसतन 80 से 100 किलो तक फल प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 टन उत्पादन हुआ है। अच्छी वर्षा और बेहतर प्रबंधन के कारण इस बार आंवले के फल आकार में भी बड़े और गुणवत्तापूर्ण हैं। यही कारण है कि देशभर की आयुर्वेदिक व खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां अब राजस्थान के आंवले को प्राथमिकता दे रही हैं।

8 किस्में लगाई, हर साल आते हैं फल

संस्थान में आठ प्रमुख किस्में फ्रांसिस, चकैया, एनए-7, आनन्द, एनए-10, कृष्णा, कंचन और बनारसी उगाई जा रही हैं। इन किस्मों की विशेषता है कि ये क्षारीय और लवणीय भूमि को भी सहन कर सकती हैं तथा मरुस्थलीय परिस्थितियों में भी अनुकूलित हो चुकी हैं। एक बार पौधा लगने के बाद यह हर वर्ष फल देता है, जिससे यह किसानों के लिए लाभकारी फसल बन गई है।

अच्छे मानसून के कारण बम्पर पैदावार

आंवले की सामान्य फसल दिसंबर से मार्च के बीच आती है, लेकिन इस बार मानसून की अच्छी बारिश से अक्टूबर के अंत में ही फलों की आवक शुरू हो गई। नवंबर तक पेड़ों पर फलों की बहार छा गई।

ऐसे जानें आंवले का उपयोग व बाजार

  • 500 से 800 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होता है।
  • 20 गुना अधिक विटामिन सी की मात्रा संतरे की तुलना में।
  • 3000 करोड़ रुपए है आंवला आधारित उद्योग।
  • 70 प्रतिशत उत्पाद का उपयोग च्यवनप्राश, त्रिफला जैसी आयुर्वेदिक औषधियों में।
  • 15 हजार टन आंवला निर्यात करता है भारत।
  • कैंडी, मुरब्बा, जूस, तेल, जैम, टॉफी और जैली जैसे खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग।

ये आंकड़े भी देखें

  • 1.25 लाख हेक्टेयर में होती है देश में आंवले की खेती।
  • 11 लाख टन देश में आंवला का उत्पादन।
  • 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में मुख्य उत्पादन।
  • 10 वर्षों में तीन गुना उत्पादन बढ़ा है राजस्थान में।
  • 60 से 100 किलो एक परिपक्व पेड़ से प्राप्त होते हैं फल।
  • 20 से 25 टन उत्पादन होता है एक हेक्टेयर में।

नवीन तकनीकों और उन्नत किस्मों ने आंवला उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मूल्य संवर्द्धन की संभावनाओं से किसान हर फल की उचित कीमत पा सकते हैं।

  • डॉ. पीआर मेघवाल, प्रधान वैज्ञानिक, काजरी जोधपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में 10 साल बाद यहां बनेगी सीसी रोड, 7 मीटर होगी चौड़ी, चालकों को मिलेगी राहत
जालोर
New Road in Jalore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: जोधपुर काजरी का कमाल, जहां कभी उड़ा करती थी रेत, वहां अब झूम रहे आंवले के बाग, 50 टन उत्पादन

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Spa Center Raid: जोधपुर के स्पा सेंटर में मिली थाइलैंड की 10 महिलाओं के मामले में लिया ये एक्शन, मचा हड़कंप

जोधपुर

Anandpal Encounter: आनंदपाल सिंह एनकाउंटर प्रकरण में नया मोड़, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, यहां जानें

Anandpal encounter case
जोधपुर

Jodhpur: इस प्रमुख सड़क पर नहीं लगेगा जाम, हटेंगे अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक

Jodhpur AIIMS Road
जोधपुर

Good News: नए साल से अत्याधुनिक एलएचबी रैक से दौड़ेगी यह ट्रेन, जानिए इसके फायदे

Train news
जोधपुर

टक्कर से कार में फंसा ऊंट, जेसीबी की मदद से निकाला

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.