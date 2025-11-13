Rajasthan: राजस्थान में 10 साल बाद यहां बनेगी सीसी रोड, 7 मीटर होगी चौड़ी, चालकों को मिलेगी राहत

मार्ग के नाम पर फिलहाल केवल मिट्टी ही इस मार्ग पर मौजूद थी। अब खुदाई के बाद नए सिरे से 7 मीटर चौड़ाई का यह मार्ग बनेगा। इस मार्ग की ऊंचाई 8 इंच होगी। इस तरह मजबूत धरातल के साथ इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि आगामी कई साल तक इस मार्ग से आवाजाही आसानी से हो सके। इसके अलावा ऋषभ नगर के पास भी 100 मीटर सीसी रोड बनाई जाएगी।