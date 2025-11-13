Rajasthan: राजस्थान में 10 साल बाद यहां बनेगी सीसी रोड, 7 मीटर होगी चौड़ी, चालकों को मिलेगी राहत

प्रतीकात्मक तस्वीर
जालोर। बारिश के दौरान सर्वाधिक परेशानी का कारण बनने वाली हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से इस कार्य की शुरुआत हो गई है। पिछली बार इस मार्ग का निर्माण करीब एक दशक पूर्व हुआ था।
हैड पोस्ट ऑफिस से नहर तक का हिस्सा तो इस कदर बदतर हो चुका है कि वाहन चालक इस मार्ग से आवाजाही नहीं करते। अब करीब 250 मीटर हिस्से पर सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए करीब एक फीट गहराई तक मिट्टी को हटाया गया है। अब कंक्रीट बिछाने और रोलिंग के बाद सीसी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। तब वाहन चालकों को राहत मिल सकेगी।
यह वीडियो भी देखें
मार्ग के नाम पर फिलहाल केवल मिट्टी ही इस मार्ग पर मौजूद थी। अब खुदाई के बाद नए सिरे से 7 मीटर चौड़ाई का यह मार्ग बनेगा। इस मार्ग की ऊंचाई 8 इंच होगी। इस तरह मजबूत धरातल के साथ इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि आगामी कई साल तक इस मार्ग से आवाजाही आसानी से हो सके। इसके अलावा ऋषभ नगर के पास भी 100 मीटर सीसी रोड बनाई जाएगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह मार्ग हर साल बारिश के दौरान राहगीरों के लिए आफत का कारण बनता था। इस समस्या के स्थाई समाधान के तहत अब सीसी रोड बनाई जा रही है। बता दें बारिश के दौरान कीचड़ और गड्ढों के कारण इस मार्ग से वाहन चालक आवाजाही नहीं करते थे।
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग