Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, लाखों रुपए से बन रही सड़क, 3 चरण में काम होगा पूरा

तीन चरणों में सड़क निर्माण का काम पूरा होगा। यातायात प्रभावित न हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी की। पहले चरण में गंगापुर तिराहे से अंबाजी मार्केट तक काम शुरू हुआ। इस दौरान चित्तौड़गढ़ से अजमेर चौराहे जाने वाले दुपहिया और ऑटो चालकों को गंगापुर तिराहा होकर जाना पड़ा। वहीं चित्तौड़गढ़ की ओर से आए बड़े वाहन कुंभा सर्कल होकर गए। यहां एक पखवाड़े में काम पूरा होगा।