भीलवाड़ा

Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, लाखों रुपए से बन रही सड़क, 3 चरण में काम होगा पूरा

भीलवाड़ा में रेलवे फाटक से सर्किट हाउस तक क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। नगर विकास न्यास ने 35 लाख रुपए की लागत से तीन चरणों में सड़क निर्माण का निर्णय लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Nov 09, 2025

new road in Rajasthan

प्रतीकात्मक तस्वीर

भीलवाड़ा। रेलवे फाटक से सर्किट हाउस तक क्षतिग्रस्त सड़क अब नए सिरे से तैयार होगी। नगर विकास न्यास की ओर से सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मार्ग पर आवाजाही बंद कर देने से वैकल्पिक मार्गों से वाहन गुजर रहे हैं।

पहले चरण में गंगापुर तिराहे से अंबाजी मार्केट तक सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। शुक्रवार आधी रात से आवाजाही बंद कर दी गई थी। इसके लिए आरसीसी बेरिकेड लगाकर वाहनों का रूट बदला गया। इससे वैकल्पिक मार्गों से गुजरने के कारण वाहन चालकों को लंबा रूट तय करके निर्धारित मार्ग पर आना पड़ा।

जलभराव से परेशानी

मानसून के दौरान रेलवे फाटक से सर्किट हाउस तक सड़क उखड़ गई थी। जलभराव के कारण राहगीरों को मुश्किल हो रही थी। हजारों लोग रोजाना इस प्रमुख मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में न्यास ने यहां 35 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण करवाने का निर्णय लिया है।

तीन चरणों में सड़क निर्माण का काम पूरा होगा। यातायात प्रभावित न हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी की। पहले चरण में गंगापुर तिराहे से अंबाजी मार्केट तक काम शुरू हुआ। इस दौरान चित्तौड़गढ़ से अजमेर चौराहे जाने वाले दुपहिया और ऑटो चालकों को गंगापुर तिराहा होकर जाना पड़ा। वहीं चित्तौड़गढ़ की ओर से आए बड़े वाहन कुंभा सर्कल होकर गए। यहां एक पखवाड़े में काम पूरा होगा।

Published on:

09 Nov 2025 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, लाखों रुपए से बन रही सड़क, 3 चरण में काम होगा पूरा

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

