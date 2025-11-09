Patrika LogoSwitch to English

जयपुर: तीन ठग… एक कार्ड चुराता, दूसरा पिन नंबर देखता, तीसरा रुपए निकालता, तीन आरोपी गिरफ्तार

प्रताप नगर थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाली अन्तरराज्यीय गैंग के तीन आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। शिनाख्त परेड के बाद आरोपियों की पहचान उजागर की जाएगी।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 09, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाली अन्तरराज्यीय गैंग के तीन आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। शिनाख्त परेड के बाद आरोपियों की पहचान उजागर की जाएगी। गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 50 से अधिक वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 27 हजार रुपए नकद, विभिन्न बैंकों के 132 एटीएम कार्ड और दो एटीएम स्वैप मशीनें बरामद की हैं।

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि, 4 अक्टूबर को प्रताप नगर सांगानेर निवासी रामचन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि, वह कुम्भा मार्ग पर सुबह 11 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर कैश निकालने गया था। इसी दौरान वहां खड़े युवकों ने बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। थोड़ी देर बाद उसके खाते से एक लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल गणेश, शंकरलाल सहित अन्य की अहम भूमिका रही।

इस तरह देते हैं वारदात को अंजाम

मेवात की यह गैंग जयपुर में आकर भीड़भाड़ वाले इलाकों के एटीएम बूथ की रैकी करते हैं। गैंग के दो लोग एटीएम बूथ के अंदर जाते हैं, इनमें व्यक्ति परिवादी को गुमराह कर उसका एटीएम कार्ड बदल लेता है और दूसरा एटीएम का पिन नंबर देख लेता है।

आरोपियों का तीसरा साथी बूथ के बाहर निगरानी करता है और उसके पास एटीएम स्वैप मशीन होती है। कार्ड मिलने के बाद आरोपी स्वैप मशीन से रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। यह गैंग हर बार तीन दिन के लिए जयपुर आती और एक ही दिन में सात से आठ वारदात कर मेवात लौट जाती। यह बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाते थे।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: 'मेरी शादी करवाओ…', 43 साल के कुंवारे युवक की पूर्व विधायक से अनोखी फरियाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लेटर

जयपुर

Jaipur: सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल में 'द राइजिंग स्टार' वार्षिक उत्सव का हुआ शानदार आयोजन, देखें तस्वीरें

जयपुर

Exam Guidelines: प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर, ठंड से बचने के लिए मिली जूते पहनने की अनुमति

जयपुर

गिरफ्तारी में मनमानी पर अंकुश का ठोस प्रयास

ओपिनियन

AI को लेकर भयावह भविष्यवाणी, लंबे समय में मानवता के लिए बन सकती है खतरा

जयपुर
