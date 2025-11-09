जयपुर: तीन ठग… एक कार्ड चुराता, दूसरा पिन नंबर देखता, तीसरा रुपए निकालता, तीन आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि, 4 अक्टूबर को प्रताप नगर सांगानेर निवासी रामचन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि, वह कुम्भा मार्ग पर सुबह 11 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर कैश निकालने गया था। इसी दौरान वहां खड़े युवकों ने बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। थोड़ी देर बाद उसके खाते से एक लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल गणेश, शंकरलाल सहित अन्य की अहम भूमिका रही।