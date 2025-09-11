जीएसटी नए स्लैब का असर: भीलवाड़ा बाजार से पान मसाला गायब

पान मसाला और तंबाकू के अचानक बाजार से गायब होने से उपभोक्ता परेशान हैं। खुले बाजार में इसकी उपलब्धता लगभग शून्य है, जबकि गुप्त रूप से दोगुने दाम पर बिक्री की जा रही है। एक ट्रक पान मसाला का मूल्य करीब 50 से 60 लाख रुपए तक होता है। यदि रोजाना 5 ट्रक भी बिना बिल बिक रहे हैं तो जीएसटी चोरी का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन हो सकता है। सालाना स्तर पर यह चोरी 300 से 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यह पैसा सरकारी खजाने में जाने के बजाय कालेधन के रूप में बाजार में घूम रहा है।