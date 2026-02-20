Kishangarh Fire News: धू-धू कर जला प्लास्टिक गोदाम, कई किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें

किशनगढ: फैक्ट्री में लगी आग
Kishangarh News: किशनगढ़ में स्थित सिलोरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को एक प्लास्टिक वेस्टेज के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ देखा जा सकता था। प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास की फैक्ट्रियों में भी दहशत फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद और प्रशासन की टीम हरकत में आ गई। नगर परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामप्रसाद चौधरी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जिम्मा संभाला। वहीं, शहर थाना पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आसपास के क्षेत्र को खाली करवा लिया गया है ताकि कोई जनहानि न हो।
शुरुआत में स्थानीय दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक वेस्टेज में लगी आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि दो दमकलें कम पड़ने लगीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अजमेर से अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया। फिलहाल भारी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।
आग लगने का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने का नतीजा माना जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों रुपये का प्लास्टिक वेस्टेज जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।
किशनगढ़
राजस्थान न्यूज़
