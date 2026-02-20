Kishangarh Fire News: धू-धू कर जला प्लास्टिक गोदाम, कई किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें

आग लगने का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने का नतीजा माना जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों रुपये का प्लास्टिक वेस्टेज जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।