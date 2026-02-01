राजस्थान में यहां 4 फीट ऊंची बन रही सड़क का काम पूरा, कोटा की 15 किमी घटी दूरी, कई जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार यह मार्ग पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। अजमेर, जोधपुर, ब्यावर, नागौर, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर सहित विभिन्न जिलों के लोग कोटा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ की ओर जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। अब इस रास्ते से गुजरने पर 15 किमी का रास्ता कम हो जाएगा। भारी यातायात दबाव के कारण मजबूत सड़क निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।