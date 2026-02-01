19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

किशनगढ़

राजस्थान में यहां 4 फीट ऊंची बन रही सड़क का काम पूरा, कोटा की 15 किमी घटी दूरी, कई जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा

किशनगढ़ में मोलकिया चौराहे से बोगला तक 4 फीट ऊंची बन रही सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस बार सड़क को भारी वाहनों के लिहाज से मजबूत बनाया गया है। इसके निर्माण से कई जिलों के लिए कोटा की दूरी 5 किमी कम हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

किशनगढ़

image

Kamal Mishra

Feb 19, 2026

Kota Road

4 फीट ऊंची बनी नई सड़क (फोटो-पत्रिका)

किशनगढ़। पुराने केकड़ी-देवली मार्ग पर मोलकिया चौराहे से बोगला तक करीब 5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा हो गया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सड़क के चालू होने से केकड़ी और देवली के बीच लगभग 15 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। इससे हजारों लोगों का सफर आसान और समय की बचत होगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार यह मार्ग पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। अजमेर, जोधपुर, ब्यावर, नागौर, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर सहित विभिन्न जिलों के लोग कोटा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ की ओर जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। अब इस रास्ते से गुजरने पर 15 किमी का रास्ता कम हो जाएगा। भारी यातायात दबाव के कारण मजबूत सड़क निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

4 फीट ऊंचाई पर विशेष निर्माण

सड़क पर पूर्व में पानी के रिसाव की समस्या के कारण बार-बार क्षति होती थी। विभाग ने नवाचार करते हुए सड़क को 4 फीट ऊंचा बनाया है। दो फीट मिट्टी-बालू व दो फीट गिट्टी और डामर से सुदृढ़ परत तैयार की गई है। एक्सईएन भीम सिंह मीणा ने बताया कि क्षेत्र में इस प्रकार का यह पहला प्रयोग है, जिससे सड़क की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ेगा।

रात में भी चमकेगी सड़क

सड़क पर फिनिशिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। दोनों किनारों और बीच में रेडियम पट्टियां लगाई गई हैं, जो रात में चमकती हैं। इससे वाहन चालकों को लेन की स्पष्ट जानकारी मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा, मारवाड़ से पुष्कर का सफर होगा आसान, इतने करोड़ से बनेगी सड़क
पाली
Road Project, Pali New Road Project, Deputy Chief Minister Diya Kumari, Pali Pushkar New Road, Pali Pushkar Road Project, Pali News, रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यू रोड प्रोजेक्ट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पाली पुष्कर न्यू रोड, पाली पुष्कर रोड प्रोजेक्ट, पाली न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / राजस्थान में यहां 4 फीट ऊंची बन रही सड़क का काम पूरा, कोटा की 15 किमी घटी दूरी, कई जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

किशनगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: राजस्थान में यहां 35 करोड़ की लागत से मेगा हाईवे की तर्ज पर बनेगी चमचमाती सड़क, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Kishangarh Road Construction
किशनगढ़

अपनी शादी की खरीदारी कर घर लौटते नौसेना जवान की सड़क हादसे में मौत, दो दिन बाद होना था विवाह

किशनगढ़

सर्दी से बचने के लिए ओढ़ी शॉल बनी जान की ‘बैरी’, मशीन में फंसी गर्दन, किसान की दर्दनाक मौत

किशनगढ़

राहत: टोल लेन में लगे क्यूआर कोड, वाहन चालकों ने किया डिजिटल भुगतान

किशनगढ़

किशनगढ़ में मार्बल स्लरी के दलदल में धंसा युवक, क्रेन से निकाल बचाई जान

किशनगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.