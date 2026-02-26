Ajmer News: ‘मैं चोर नहीं हूं…, सुसाइड नोट लिखकर युवक ने की खुदकुशी, इलाके में फैली सनसनी

मृतक के भाई राकेश ने बताया कि मेरा भाई 15 दिन से तनाव में चल रहा था। कुछ दिन पहले आखरी गांव के तेजा मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी का आरोप त्रिलोक पर लग रहा था, जबकि चोर का वीडियो है। इससे वह काफी आहत था। सुबह 5 बजे मेरी पत्नी ने रसोई की लाइट जली देखी तो अंदर गई। जहां पर उसने भाई का शव लटके देखा था।