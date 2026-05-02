Energy Conservation: बड़े भवनों के लिए नई ऊर्जा संहिता लागू होगी, 31 मई तक आप भी दे सकते हैं सुझाव

Green Building Code: जयपुर. राज्य में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) ने राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता (RECSBC) और इसके नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट पर भवन विशेषज्ञों, डेवलपर्स, सलाहकारों और आम नागरिकों से 31 मई 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।