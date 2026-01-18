18 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का अफसरों को सख्त संदेश, परियोजना में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी

CM Bhajanlal : राज उन्नति की प्रथम बैठक में सीएम भजनलाल ने अफसरों को सख्त संदेश दिया। कहा-जो भी अधिकारी इन योजनाओं में देरी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 18, 2026

raj unnati First meeting CM Bhajanlal sends a strong message to officials no laxity in project implementation will be tolerated

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

CM Bhajanlal : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलक्टर को विकास कार्यों में आवश्यक भू-आवंटन पर त्वरित कार्रवाई और निविदा जारी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन की जाए।

कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

शनिवार को आयोजित राज उन्नति की प्रथम बैठक में सीएम भजनलाल ने लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 अन्य योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल ने कहाकि जो भी अधिकारी इन योजनाओं में देरी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कैशलेस वैकल्पिक मॉडल पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश

सीएम भजनलाल ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण पर फीडबैक लिया। उन्होंने पीएम सूर्यघर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में अपेक्षित गति लाने के उद्देश्य से कैशलेस वैकल्पिक मॉडल पर शीघ्र कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

हीरापुरा बस टर्मिनल : कार्यों में तेजी लाने को कहा

सीएम भजनलाल ने राजधानी जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल में बस रूटों के निर्धारण और यात्रियों के लिए शेड, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों में तेजी लाने को कहा है।

Updated on:

18 Jan 2026 10:17 am

Published on:

18 Jan 2026 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का अफसरों को सख्त संदेश, परियोजना में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

