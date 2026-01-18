CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का अफसरों को सख्त संदेश, परियोजना में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी

शनिवार को आयोजित राज उन्नति की प्रथम बैठक में सीएम भजनलाल ने लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 अन्य योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल ने कहाकि जो भी अधिकारी इन योजनाओं में देरी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।