Rajasthan: सोलर कैमरों से सैन्य इलाकों की जासूसी! जांच एजेंसियां अलर्ट; अलवर-बीकानेर से हटाए कैमरे

सूत्रों के मुताबिक इन कैमरों की लाइव फुटेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ तक पहुंचाई जा रही थी और इन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। इस मामले में अलवर से एक संदिग्ध को हिरासत में लेने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि जांच के सिलसिले में करीब पांच दिन पहले एक टीम अलवर पहुंची थी, जिसके बाद से एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन पड़ताल में जुटी हुई हैं।