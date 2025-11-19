Rajasthan: ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, दर्दनाक मौत, जेसीबी की मदद से निकाला शव

फोटो पत्रिका
किशनगढ़ (अजमेर)। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर मार्बल एरिया में एक बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने कुचल दिया। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार सांवतसर निवासी राजू गुर्जर (25) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शव को जेसीबी की मदद से ट्रेलर के पहिए को ऊंचा उठाकर निकाला। दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
मार्बल एरिया क्षेत्र में काली डूंगरी रोड से सांवतसर निवासी युवक मोटरसाइकिल पर आ रहा था। बताया जा रहा है कि सड़क पर काम चल रहा था। मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक को मार्बल से भरे ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। युवक ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
