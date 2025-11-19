Rajasthan: ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, दर्दनाक मौत, जेसीबी की मदद से निकाला शव

किशनगढ़ (अजमेर)। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर मार्बल एरिया में एक बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने कुचल दिया। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार सांवतसर निवासी राजू गुर्जर (25) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शव को जेसीबी की मदद से ट्रेलर के पहिए को ऊंचा उठाकर निकाला। दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।