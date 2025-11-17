हर आहट पर लगता ‘पापा’ आए गए, रोते-रोते सूख आए मासूमों के आंसू, यह कहानी नहीं दिल चीर देने वाला है दर्द

यह कहानी दिल को चीर देती है। पिछले सप्ताह ही चार मासूम बच्चों के पिता प्रहलादराम मेघवाल की सड़क हादसे में जान चली गई। प्रहलादराम… जो मजदूरी करके परिवार चलाता था। चार छोटे बच्चे और पत्नी, जिनका भविष्य उन्हीं के पसीने से चलता था। लेकिन एक दिन सार्वजनिक विभाग के अधिशाषी अभियंता की कार ने टक्कर मार दी और हादसे में गंभीर घायल प्रहलाद की उपचार के दौरान मौत हो गई। अब पीछे उसकी पत्नी व छोटे-छोटे बच्चे बचे हैं, जिनके लिए जीवन बसर करना किसी पहाड़ को चीरने से कम नहीं है। घर की जिम्मेदारियों का बोझ अब उन कंधों पर है, जो खुद दूसरों पर आश्रित थे। अब यह परिवार सिर्फ सवालों में जी रहा है - ‘हमारा कसूर क्या था?’ ‘बच्चों का क्या भविष्य होगा?’