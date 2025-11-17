भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसे: कई परिवारों को गहरे जख्म, कहीं कमाऊ पूत गया तो कहीं मां बेटे-बहू-पोते की लौटने की आस थामे बैठी

यह दर्द भरी कहानी है, हलेड़ निवासी कैलाश सुवालका की। वह बताते हैं कि 24 नवंबर 2022 का वह काला दिन, जिसे मैं अपनी अंतिम सांस तक नहीं भुला पाऊंगा। मैं और मेरी पत्नी सुगना देवी शहर से हलेड जाने के लिए निकले थे। बड़ला चौराहे पर गांव जाते ऑटो को देखकर मेरी पत्नी ने कहा कि आप मुझे यहीं छोड़ दो मैं ऑटो से चली जाऊंगी।