जाली नंबर प्लेट लगी कार से 13 लाख का 86 किलो अवैध डोडा -पोस्त बरामद

रोल थाना प्रभारी हरजीराम को रविवार देर रात सूचना मिली कि ग्राम रातंगा मार्ग से एक कार में मादक पदार्थ की तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर जायलवृताधिकारी खेमाराम बिजारणिया, डीएसटी और जिला पुलिस की टीम ने इलाके में घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध कार आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार की तलाशी लेने पर चार कट्टों में भारी मात्रा में डोडा पोस्त भरा मिला।