जाली नंबर प्लेट लगी कार से 13 लाख का 86 किलो अवैध डोडा -पोस्त बरामद

रोल. कार से बरामद अवैध डोडा पोस्त।
- कार में से नंबरों की कई और प्लेटें भी बरामद
-रोल थाना पुलिस व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई
रोल. ऑपरेशन नीलकंठ के तहत रोल थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एक कार से 86 किलो 272 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। कार में जाली नंबर प्लेट लगी मिली। कार अंदर अलग-अलग नंबरों की कई और प्लेटें भी बरामद हुई। बरामद डोडा पोस्त की कीमत करीब 13 लाख रुपए है।
रोल थाना प्रभारी हरजीराम को रविवार देर रात सूचना मिली कि ग्राम रातंगा मार्ग से एक कार में मादक पदार्थ की तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर जायलवृताधिकारी खेमाराम बिजारणिया, डीएसटी और जिला पुलिस की टीम ने इलाके में घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध कार आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार की तलाशी लेने पर चार कट्टों में भारी मात्रा में डोडा पोस्त भरा मिला।
सहायक उप निरीक्षक मोटाराम चोयल ने बताया कि कार के नंबर जाली थे। कार किन रास्तों से होकर आया, इसका पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं।
पुलिस ने कार जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
