किसानों ने घेरा उपखंड कार्यालय , ताला जड़कर डाला डेरा

सुबह भारतीय किसान यूनियन (मानवता) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों काश्तकार उपखंड कार्यालय पहुंचे। करीब 12 बजे तहसीलदार को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर 2 घंटे में समाधान बताने की बात रखी गई। शाम तक कोई जवाब नहीं मिलने पर किसानों ने कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया। शाम 5.30 बजे गांधी पार्क में तहसीलदार से पहली बैठक हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रात 8.30 बजे दूसरी बैठक भी नाकाम रही और किसान ताला खुलने की मांगों पर सहमति से ही जोड़ते रहे। किसानों ने कहा जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनती किसान मौके से नहीं हटेंगे। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रियाड़ सोगावास ने कहा कि हमारी मांगें जायज हैं, अधिकारी मिल भी नहीं रहे। जब तक सहमति नहीं होगी, ताला नहीं खुलेगा। इस दौरान सरपंच रामकिशोर भुंवाल, मंगलाराम डिडेल इंदावड़, रामेश्वर छापरी, सुरेंद्र बापेडिया सहित किसान डटे रहे।