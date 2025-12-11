नागौर : 14 करोड़ से सुधरेगी 19.23 किलोमीटर के बायपास की दशा

नागौर. अमरपुरा से अठियासन होते हुए चुग्गावास के पास जोधपुर रोड से मिलने वाले 19.23 किलोमीटर लम्बी बायपास सडक़ की जल्द ही दशा सुधरेगी। इसके लिए एनएच ने करीब 14 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिसके बाद अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और जल्द ही संबंधित ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। हालांकि पिछले काफी समय से बायपास की स्थिति काफी खराब है। ठेकेदार की ओर से बनाई गई घटिया किस्म की सीसी सडक़ को ढंकने के लिए बिछाई गई डामर की परत जगह-जगह से उखडऩे के बाद यहां वाहनों का चलना मुश्किल हो रहा है। चार पहिया तो दूर भारी वाहन चालक भी इस सडक़ पर चलने से कतराते हैं, लेकिन मजबूरी में जैसे-तैसे इस मार्ग को पार कर रहे हैं। वाहन चालकों ने पत्रिका को बताया कि उनके इंतजार की इंतेहा हो गई है। बायपास सडक़ पर सीसी के ऊपर बिछाई गई डामर की परत जगह-जगह से उखडऩे से सडक़ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।