Gang Rape Case: महिला के साथ गैंगरेप… 3 आरोपियों को 25-25 साल का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना

प्रार्थी दोनों के साथ तत्काल बोटलाल माली के घर पहुंचा। वहां परछी में बैठे बोटलाल से पूछताछ करने पर वह घबरा गया। तभी कमरा अंदर से मदन सुन्दर माली बेल्ट कसते बाहर निकला और उन्हें देखकर भाग गया। कमरे में प्रवेश करने पर गणेश माली को पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म (Gang Rape Case) करते हुए पकड़ा गया। प्रार्थी को देखकर वह और बोटलाल माली भी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि तीनों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है।