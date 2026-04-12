CG Crime News: साहब तक पहुंचाना है, जशपुर अस्पताल में 5000 रुपये रिश्वत लेते बाबू का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

5000 रुपये रिश्वत लेते बाबू का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- iStock)
CG Crime News: जशपुर जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल बिल शाखा के एक बाबू पर मेडिकल बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें संबंधित बाबू कथित तौर पर रिश्वत की रकम लेते और गिनते हुए दिखाई दे रहा है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान किशोर चौहान के रूप में हुई है, जो सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय, जशपुर में मेडिकल बिल शाखा के कलर्क के पद पर कार्यरत है। वायरल वीडियो में वह बाबू की भूमिका में नजर आ रहा है और रिश्वत की रकम 5000 हजार रुपए लेते हुए कैमरे में कैद हो गया है।
वायरल हुए वीडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि आरोपी पैसे को, साहब तक पहुंचाने की बात कर रहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। आरोप है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मेडिकल बिल पास करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी।
वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की बात कही जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
डॉ. जीएस जात्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने बताया शिकयत सामने आने के बाद आरोपी कर्मचारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, मामले की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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