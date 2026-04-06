CG Murder News: बीमारी से शुरू हुआ शक, हत्या तक पहुंची बात, जादू-टोना के शक में वृद्धा की पीट-पीटकर हत्या

जादू-टोना के शक में महिला सरपंच की हत्या, धारदार हथियार से जेठ ने काटा गला- जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोंगादरहा की नवनिर्वाचित महिला सरपंच की मंगलवार को अपने घर के आंगन में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की चुनाव के बाद इस प्रकार से दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज हत्याकांड से कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी… पूरी खबर पढ़े