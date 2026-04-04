CG Murder Case: पति ने गला घोंटकर की थी नवविवाहिता की हत्या, मां ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश, दोनों गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 मार्च को ग्राम हरदी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की। घटना की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि महिला की मौत गला घोटने से हुई है, जिससे मामला हत्या का साबित हुआ।