Big Incident: बच्चों को तैरना सिखाने उतरा पिता, गहरे पानी में समाया, परिवार बेबस देखता रह गया

अवैध रेत खनन में नाबालिगों से काम, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मासूम की मौत, दूसरा गंभीर- बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वट में गुरुवार तड़के करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। अवैध रूप से रेत भरकर लौट रहे ट्रैक्टर (सीजी 12 बीएस 5759) की ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में सवार दो नाबालिग उसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई… पूरी खबर पढ़े