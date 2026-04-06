CG News: 2 दिन से लापता मासूम बच्चों की तालाब में मिली लाश, पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी

CG News: जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के महादेव डांड़ के बिसबहरी गांव के दो मासूम बच्चों के शव तालाब में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। दोनों बच्चे घर से लापता थे और काफी खोजबीन के बाद उनका शव गांव के ही तालाब से बरामद किया गया। गोल्डी टोप्पो (7) और अनीस टोप्पो (8) गुरुवार से लापता थे। परिजनों ने बच्चों के नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल तलाश अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान गांव के तालाब से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। बच्चों की मौत के सदमे से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है।