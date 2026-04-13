ऑपरेशन ‘आघात’ में बड़ी कामयाबी! ओडिशा-Delhi रूट पर पुलिस ने कार समेत 112 किलो गांजा जब्त, दो गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 112 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया है। जब्त सामग्री को सुरक्षित रखा गया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर दिल्ली में खपाने की फिराक में थे। पुलिस अब इस पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच में जुट गई है, ताकि तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।