EE Shashank Singh Suspended: जांजगीर-चांपा में ऑडियो वायरल होते ही बड़ा एक्शन, ड्राइवर विवाद में EE शशांक सिंह सस्पेंड

जानकारी के मुताबिक, विभाग की एक महिला कर्मचारी और सरकारी ड्राइवर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह ने ड्राइवर को फोन किया। वायरल ऑडियो में वे कथित तौर पर ड्राइवर को अपशब्द कहते हुए यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि “मैं एसडीएम से डरता हूं क्या, तुमको दंतेवाड़ा भेजवा दूंगा, कलेक्टर चेंज होने दो, बोरिया-बिस्तर बांध ले।” ऑडियो में अधिकारी द्वारा मारपीट की धमकी देने की बात भी सामने आई है।