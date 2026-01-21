21 जनवरी 2026,

बुधवार

बिलासपुर

स्पा वसूली मामले में गृहमंत्री का सख्त रुख, ASP राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड करने के दिए निर्देश

ASP Suspend: गृहमंत्री विजय शर्मा ने ASP को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो–ऑडियो मामले की जांच के आदेश जारी कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

ASP राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड के निर्देश (photo source- Patrika)

ASP राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड के निर्देश (photo source- Patrika)

ASP Suspend: बिलासपुर जिले के जाने वाले एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस राजेंद्र जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाल ही में, बिलासपुर के पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मौजूदा सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस राजेंद्र जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह वीडियो एक स्पा ऑपरेटर ने चुपके से अपने डिवाइस से बनाया था।

पीड़ित ने पेश किए ऑडियो-वीडियो

स्पा ऑपरेटर ने दावा किया कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस राजेंद्र जायसवाल ने स्पा चलाने के लिए उससे पैसे लिए। उसने यह भी बताया कि जब उसने पैसे नहीं दिए, तो राजेंद्र जायसवाल ने उसे अपने ऑफिस बुलाया, जहाँ उसने वीडियो बनाया।

ऑपरेटर ने यह भी साफ कहा कि वह अपने स्पा में न तो कोई गैर-कानूनी काम करता है और न ही होने देता है, तो वह पैसे क्यों देगा? उसने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस के पास लिखित शिकायत की है। पीड़ित ने मामले से जुड़ा ऑडियो और वीडियो भी पेश किया है।

गृहमंत्री ने जल्द सस्पेंड के निर्देश दिए

ASP Suspend: हालांकि, इस पूरे विवाद पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IG) ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं।

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP), बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें वायरल वीडियो, ऑडियो क्लिप और शिकायत में बताए गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच करने और सात दिनों के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ASP राजेंद्र जायसवाल की हरकतों पर नाराज़गी जताई है और उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है।

Updated on:

21 Jan 2026 01:15 pm

Published on:

21 Jan 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / स्पा वसूली मामले में गृहमंत्री का सख्त रुख, ASP राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड करने के दिए निर्देश

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

