स्पा वसूली मामले में गृहमंत्री का सख्त रुख, ASP राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड करने के दिए निर्देश

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP), बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें वायरल वीडियो, ऑडियो क्लिप और शिकायत में बताए गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच करने और सात दिनों के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ASP राजेंद्र जायसवाल की हरकतों पर नाराज़गी जताई है और उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है।