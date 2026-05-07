आंधी तूफ़ान के बाद फिर लौटेगी भीषण गर्मी, छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में बारिश

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और वज्रपात के साथ बारिश दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में तापमान फिर बढ़ने की संभावना जताई है।