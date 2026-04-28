Chhattisgarh Heatwave: प्रदेश में हीटवेव का असर बरकरार! 16 दिन से 40°C पार, थमने का नाम नहीं ले रही लू

छत्तीसगढ़ में तापमान 40°C से ऊपर (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Heatwave: छत्तीसगढ़ में इस साल गर्मी ने अपने तेवर जल्दी और लंबे समय तक दिखाने शुरू कर दिए हैं। खासकर रायपुर समेत मध्य इलाकों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। करीब तीन साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब गर्मी का दौर इतना लंबा खिंच गया है और लोगों को दिन ही नहीं, रात में भी राहत नहीं मिल पा रही।
राजधानी रायपुर में पिछले 16 दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने दिन को तपता बना दिया है, वहीं रात में भी तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा रहने के कारण लोगों को उमस और गर्मी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के मध्य हिस्से में अभी भी लू जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगी हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में काफी अंतर देखने को मिला: राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 44.5°C दर्ज किया गया। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 24.8°C रहा। यह अंतर दर्शाता है कि जहां कुछ इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत राहत बनी हुई है।
सोमवार को हवा की दिशा में बदलाव के चलते जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिली। वहीं जगदलपुर और बस्तर संभाग में मौसम सामान्य बना रहा, जबकि मध्य क्षेत्र अब भी गर्मी से झुलसता नजर आ रहा है।
लालपुर स्थित मौसम वेधशाला के अनुसार पिछले दो दिनों में तापमान 44-45 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि सोमवार को हल्के बादल छाने और हवा की रफ्तार बढ़ने से तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कुछ राहत महसूस हुई।
मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में 28 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान: लगभग 43°C, न्यूनतम तापमान: करीब 30°C यानी दिन में गर्मी का असर बरकरार रहेगा, हालांकि शाम के समय हल्की राहत मिल सकती है।
लगातार बढ़ती गर्मी और लू के हालात को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है: दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लें। सिर और शरीर को ढककर रखें। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें।
छत्तीसगढ़ में इस बार गर्मी का मिजाज सामान्य से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। भले ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश और हवाओं से राहत मिली हो, लेकिन मध्य क्षेत्र में गर्मी का असर अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव की उम्मीद तो है, लेकिन फिलहाल लोगों को सावधानी के साथ इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
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