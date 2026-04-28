Chhattisgarh Heatwave: प्रदेश में हीटवेव का असर बरकरार! 16 दिन से 40°C पार, थमने का नाम नहीं ले रही लू

राजधानी रायपुर में पिछले 16 दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने दिन को तपता बना दिया है, वहीं रात में भी तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा रहने के कारण लोगों को उमस और गर्मी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के मध्य हिस्से में अभी भी लू जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगी हैं।