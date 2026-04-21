CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, 5 दिन तक ग्रीष्म लहर की चेतावनी, रातें भी होंगी तपती

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में विभिन्न ऊंचाई स्तरों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, तेलंगाना से कोमोरिन तक बनी द्रोणिका, पूर्वी बिहार से मध्यप्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली उत्तर-दक्षिण द्रोणिका और महाराष्ट्र-तेलंगाना क्षेत्र में बने प्रति चक्रवात का संयुक्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन सिस्टम्स के असर से 21 अप्रैल को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है।